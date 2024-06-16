Обыски проходят у родственников террористов, захвативших заложников в СИЗО

Силовики проводят обыски у родственников террористов, которые взяли заложников в ростовском СИЗО-1, сообщает Mash .

Они работают в Ингушетии, где проживали трое из шести преступников.

Несколько лет назад мужчины переехали в Карачаево-Черкесию. Они арендовали там квартиру и готовили теракт в здании Верховного суда в Черкесске. Работа проводилась по наводке ИГИЛ*.

Но в апреле 2022 года злоумышленников задержали на выходе из дома.

В СИЗО осужденные террористы познакомились с тремя единомышленниками. Они вместе несколько месяцев планировали побег. Группу захвата заключенные собирали долго.

Утром в воскресенье шесть человек смогли попасть в дежурную часть через выбитую решетку окна в камере. Они захватили двух сотрудников изолятора. Террористы требовали автомобиль, оружие и возможность уехать из России. Их всех ликвидировали при штурме спецназа.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.