В 4 округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров и установили новый

На прошлой неделе специалисты центра безопасности дорожного движения Московской области оптимизировали режим работы девяти светофоров, а специалисты «Мосавтодора» установили новый светофор. Работы провели в Истре, Фрязине, Ленинском и Сергиево-Посадском округах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Во Фрязине изменили время работы и внесли корректировки в синхронизацию семи светофоров, расположенных на проспекте Мира — это пересечения с улицами Луговой, Полевой, Московской, Фабричной, проездом Десантников, а также рядом с остановкой «Чижово» и на повороте к лицею имени Героя Советского Союза Б. Н. Еряшева.

«Регулярный мониторинг помогает настраивать новые светофоры и оптимально корректировать режимы работы светофоров — это позволяет оптимизировать движение потоков и повысить пропускную способность прямых участков дорог и перекрестков», — пояснили в ведомстве.

Новый светофор с кнопками вызова пешеходов появился у падел-клуба на Центральной улице в деревне Покровское муниципального округа Истра.

В поселке городского типа Мисайлово Ленинского округа изменили режим работы в выходные дни светофора на пересечении Володарского шоссе и выезда из ЖК «Пригород Лесное». А в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа на пересечении улиц Калинина и Майолик увеличили время работы пешеходной фазы.

Специалисты продолжат мониторинг данных светофоров и при необходимости внесут изменения.

