В 2024 году Toyota стала самой популярной маркой гибридов с пробегом в России

В 2024 году Toyota стала самой востребованной маркой гибридов с пробегом в России, на нее пришлась почти треть всех сделок. Примечательно, что китайские производители продемонстрировали значительный рост продаж: модели Voyah и LiXiang увеличили свои показатели в 1,8 и 2,5 раза соответственно, сообщает «ФедералПресс» .

Согласно данным «Авито Авто», Toyota заняла первое место с долей 27,75% на рынке, за ней следуют LiXiang (20,33%), Honda (13,29%) и Voyah (8,06%).

«Средняя стоимость гибридного автомобиля с пробегом в текущем году составила 3 200 000 рублей», — заявлено в исследовании.

Лидерами по популярности стали кроссоверы LiXiang L7 и L9, занимающие 9,32% и 8,34% рынка, а Voyah Free завершил тройку с 6,84%. Лидером по росту стал LiXiang L7, продажи которого увеличились более чем в три раза. Также значительно возросли продажи Voyah Free и LiXiang L9. В то же время, такие модели как Toyota RAV4 и Camry показали стабильно положительную динамику.

Анастасия Докучаева, руководитель по развитию, отметила, что китайские премиальные бренды стремительно завоевывают рынок, занимая уже более 25% сегмента гибридов, хотя многие потребители все еще недостаточно осведомлены о них.