В 2024 году рост авиаперевозок в России составил 2-2,5%

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Глава Минтранса Старовойт: авиакомпании РФ перевезли 110 млн пассажиров за год

Авиакомпании в РФ в 2024 году нарастят пассажиропоток на 2-2,5% в сравнении с 2023 годом. Услугами воспользовались не менее 110 млн жителей страны, рассказал ТАСС министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Когда Запад вводил санкции против России, он ожидал, что в 2022 году гражданский флот страны перестанет летать. Этого не случилось, отметил Старовойт.

Вместо приостановки деятельности, выросла авиамобильность. В 2024 году будет пройдена планка 110 млн пассажиров. Рост по сравнению с 2023 годом составил 2-2,5%.

Несмотря на введение санкций, Россия поддерживает летную годность. В установленные сроки меняются детали авиационной техники.

Перелеты по стране проводят 18 российских компаний и некоторые иностранные. Международное воздушное сообщение налажено с 38 государствами.

Ранее профессор Галина Сорокина заявила, что российские авиакомпании могут получить по итогам года рекордную выручку. Это произошло из-за увеличения стоимости билетов.