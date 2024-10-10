Авиакомпании России улучшили свои финансовые показатели за счет роста цен

Российские авиакомпании могут получить по итогам года рекордную выручку. Растет и доход, который остается до выплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации. Улучшение финансовых показателей произошло из-за роста цен на их услуги, заявила РИАМО директор института экономики и финансов ГУУ, профессор, д. э. н. Галина Сорокина.

По словам экономиста, резкое снижение конкуренции со стороны иностранных авиаперевозчиков позволило российским авиакомпаниям отсечь дешевый ценовой сегмент. Цены на билеты у лоукостеров сегодня практически не отличаются от цен других авиаперевозчиков, подчеркивает экономист. С учетом того, что в условиях санкций доля внутреннего туризма выросла и значительные расстояния внутрироссийских путешествий предполагают в значимой степени использование авиатранспорта, выручка российских авиаперевозчиков по итогам 2024 года может достичь рекордных 1,8 триллиона рублей.

Причем растет не только выручка, но и доля рентабельности по EBITDA, то есть доход, который остается у компании до выплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации. Сегодня, по оценкам экспертов, маржинальность по EBITDA выросла от 2 до 4 раз, констатирует эксперт.

«То есть сегодня компании улучшили свои финансовые показатели за счет роста цен. И теперь остается открытым вопрос, как компании распорядятся полученными доходами», — отмечает Сорокина.

Старение парка самолетов

По словам эксперта, основной проблемой современных авиаперевозчиков остается старение парка самолетов, а с учетом того, что Boeing и Airbus не только отказались от продажи самолетов, но и от поддержки уже существующего парка техники в России, то количество бортов со временем будет только уменьшаться.

«Если российское военное авиастроение остается на высоком уровне, то гражданское авиапроизводство было практически уничтожено, даже нашумевший „Суперджет“ собирался в большой доле из иностранных деталей. Сегодня ведется работа по ускоренному возрождению российского гражданского авиастроения, и это не только SJ-100, но и знакомые потребителю Ил-96, Ту-214, МС-21 и другие», — констатирует экономист.

По ее мнению, теперь важно государственное регулирование авиаперевозчиков, так как если они при содействии государства не будут обновлять парк самолетов, то краткосрочная рыночная логика руководства авиаперевозчиков будет толкать просто к сокращению предложения и росту цен на авиаперевозки с получением прибыли, без инвестиций в дальнейшее развитие.