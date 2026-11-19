Сотрудники Мосавтодора устранили неисправности наружного освещения, выявленные при обследовании региональных дорог в 16 округах. Работы прошли в городах и вблизи малых населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мосавтодор восстановил освещение на региональных дорогах в 16 округах Подмосковья. Неисправные участки линий выявили при обследовании дорожной сети.

Работы провели в Жуковском на улице Гагарина, в Пушкино на Красноармейском шоссе у остановки «Чистые пруды», в Балашихе на улице Шоссейной в микрорайоне Купавна, в Подольске на улицах Высотной и 43-й Армии. В Дмитрове освещение восстановили в Кооперативном переулке и на улице Западная Объездная Дорога, в Долгопрудном — на Лихачевском проспекте, в Егорьевске — на улицах Бронницкой, Профсоюзной и Советской, а также в деревнях Парыкино и Юринская.

Линии освещения также отремонтировали в селе Быково Раменского округа на Жуковском шоссе, в поселке городского типа Загорянский на улице Свердлова и деревне Большие Жеребцы в Щелкове, в деревне Благовещенье Наро-Фоминского округа и деревне Колоцкое Можайского округа.

Кроме того, работы выполнили в деревне Щельпино в Воскресенске на улице Садовой, в деревне Митькино Одинцовского округа на улице Придорожной, в поселке Большевик в Серпухове на улице Ленина, в селе Середниково в Шатуре и в селе Ситне-Щелканово в Ступине на улице Московской.

Неисправности освещения снижают безопасность на дорогах. Особенно важна его исправная работа осенью и зимой, когда световой день короткий.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале Минтранса региона в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы уличного освещения в условиях сокращения светового дня для безопасности граждан.

Он особенно отметил, что стоит наиболее настойчиво давать те участки и территории Подмосковья, которые нуждаются в оперативных, экстренных мерах по обеспечению освещением.