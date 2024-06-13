В 13 округах Подмосковья отремонтировали дороги, ведущие к медицинским учреждениям

В Московской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники отремонтировали покрытие на 16 региональных дорогах к медицинским учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Для комфортного проезда жителей уже отремонтировали более 30 км покрытия на 16 региональных дорогах, которые ведут к больницам, поликлиникам, станциям скорой помощи и другим медицинским учреждениям в 13 округах. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» дорожники продолжают ремонт 6 участков дорог общей протяженностью порядка 20 км», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонт покрытия завершили в том числе на центральной улице в с. Кудиново Богородского округа, которая обеспечивает подъезд к психоневрологическому интернату № 33 и амбулатории, на подъездной дороге к амбулатории и реабилитационному центру в п. Новом г. о. Егорьевска. В Красногорске отремонтировали дороги «Ильинское — Бузланово» и «Ильинское шоссе — Мечниково — Больница N 62», по которым можно проехать к Ильинской больнице и Московской городской онкологической больнице № 62. Порядка 2 км покрытия заменили на дороге «Наро-Фоминск — Турейка» в Наро-Фоминском округе, которая служит проездом к районной больнице, перинатальному центру, поликлинике, психиатрической больнице и подстанции скорой помощи. В Рузе обеспечили безопасный проезд к районной больнице, отремонтировав переулок Урицкого и участок Волоколамского шоссе. А в Щелкове обновили более 3 км участка дороги «Свердловский — М-7 «Волга» — к филиалу Щелковской областной больницы в Монино.

Всего в рамках нацпроекта в 2024 году покрытие обновят на порядка 220 региональных дорогах, ведущих к социально значимым объектам: образовательным, спортивным и медицинским учреждениям, а также к туристическим местам Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.