В 12 округах Подмосковья отремонтировали около 90 км дорог

Специалисты Мосавтодора в ремонтном сезоне 2026 года обновили около 90 км покрытия на 16 региональных дорогах в 12 округах Подмосковья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали около 90 км дорожного покрытия на 16 региональных дорогах в 12 округах Подмосковья. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Дорожники также наносят разметку и укрепляют обочины.

В Зарайске уложили около 22 км асфальтобетона на Серебряно-Прудском шоссе до границы с Серебряными Прудами. В Раменском округе отремонтировали более 20 км покрытия на двух участках дорог — от трассы А-107 до железнодорожной станции Гжель и до границы со Ступином. В Шаховской обновили 12,8 км на участках у села Середа и между деревнями Дубранивка и Спас-Вилки, в Серебряных Прудах — 11,6 км между селом Мочилы и поселком Успенский.

В Солнечногорске заменили более 6 км дорожного покрытия между деревнями Соколово и Лыткино, а также на Тимоновском шоссе. Ремонт также завершили на Фряновском шоссе во Фрязине, на улице Пушкинской в Бронницах, в Балашихе, Павловском Посаде, Электростали и Черноголовке.

В 2026 году в Подмосковье по нацпроекту планируют отремонтировать более 150 участков региональной сети общей протяженностью свыше 560 км. Актуальная информация о дорогах и транспорте региона публикуется в официальном канале в МАКС.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.