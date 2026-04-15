В 11 округах Подмосковья убрали рекламу и граффити с остановок

Специалисты Мосавтодора очистили остановки и дорожные знаки на 16 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Работы провели после обследования объектов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Граффити и вандальные надписи удалили с остановочных павильонов на 46-м км Каширского шоссе в Домодедове, в поселке Красково городского округа Люберцы, а также в Подольске — на улице Объездная дорога в поселке Сосновый Бор и на улице Академика Горячкина в поселке Подольской машинно-испытательной станции.

От несанкционированной рекламы очистили павильоны в деревне Граворново муниципального округа Истра, на улице Центральной в селе Юрасово городского округа Воскресенск, на улице Первомайской в Лосино-Петровском и в деревне Гребнево городского округа Щелково. Работы также провели в Богородском округе — на Бисеровском шоссе в поселке Рыбхоз, на улице Центральной в деревне Новое Подвязново и на улице Ленина в селе Кудиново.

Кроме того, в нормативное состояние привели дорожные знаки. Рекламу убрали со знаков на улице Центральной в Балашихе, на проспекте Мира, улицах Полевой и Московской во Фрязине, а граффити — на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.