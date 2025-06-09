В 11 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

В городской черте ремонт знаков провели на Серпуховском шоссе в Протвино, ул. Ленина в Озерах, ул. Жуковского в Луховицах, 4-м км Осташковского шоссе в Мытищах, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и ул. Ахмет-хан Султана в Жуковском.

Также дорожники отремонтировали и восстановили знаки на Объездном шоссе в поселке Государственного племенного завода Константиново г. о. Домодедово, ул. Октябрьской в поселке Глебовский г. о. Истра, ул. Парковой в поселке Столбовая г. о. Чехова, ул. Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский Раменского округа, а также на ул. Дорожной в поселке совхоза Останкино и на дороге в деревне Волдынское Дмитровского округа.

Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии. Поэтому специалисты «Мосавтодора» оперативно принимают меры по ремонту и замене деформированных знаков. Также дорожники следят за нормативным состоянием ограждений, светофоров, искусственных неровностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.