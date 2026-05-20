В 11 округах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Дорожные службы привели в нормативное состояние знаки на 13 региональных дорогах в 11 округах Подмосковья. Работы выполнили специалисты Мосавтодора после обследования участков, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки для повышения комфорта и безопасности движения. Работы прошли в восьми городах: на улице Объездной в Талдоме, улице Клемента Готвальда в Подольске, улице Солнцева в Рузе, улице Заречной в Ивантеевке, улице Текстильной в Лобне, улице Гагарина в Жуковском, улице Текстилей в Ногинске и улице Железнодорожной в Электроуглях.

Также знаки привели в порядок в Богородском округе — в деревне Молзино на улице Советской, в деревне Юдино городского округа Мытищи на улице Центральной, в деревне Михайловка городского округа Серпухов на улице Р. И. Ракова. Работы выполнили и на Каширском шоссе: на 59-м километре в Домодедове и на 87-м километре в Ступине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.