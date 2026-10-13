В 10 округах Подмосковья восстановили ограждения на региональных дорогах

Сотрудники Мосавтодора восстановили ограждения на 10 региональных дорогах Московской области в городской черте и возле небольших населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники Мосавтодора при обследовании региональных дорог выявили неисправные тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения. Дорожники оперативно восстановили их на 10 дорогах в 10 округах Подмосковья.

В городской черте ограждения привели в нормативное состояние в Подольске на Октябрьском проспекте и улице Московской в микрорайоне Львовском, в Королеве на улице Советской в микрорайоне Первомайском, в Люберцах на Комсомольском проспекте. Работы также выполнили в Реутове на Носовихинском шоссе возле остановки «ТЦ Салтыковский», в Красноармейске Пушкинского округа на улице Академика Янгеля, в Мытищах на улице Мира возле остановки «Микрорайон Ядреево» и в Чехове на улице Полиграфистов.

В Дмитровском округе ограждения восстановили между селом Якоть и деревней Плетенево, на улице Московской в селе Рогачево, в деревне Клусово, возле села Ивановское и деревень Старо и Кульпино. В Серпухове работы провели на улице Ленина в поселке Большевик, в Красногорске — на улице Панфилова в поселке городского типа Нахабино, возле ЖК «Лесобережный» и деревни Аникеевка.

Обследование дорожной сети проводят еженедельно. Восстановление ограждений помогает поддерживать порядок и безопасность на дорогах.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.