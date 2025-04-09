В 10 округах Подмосковья дорожники отремонтировали знаки

Специалисты «Мосавтодора» восстановили отсутствующие и поврежденные дорожные знаки на региональных дорогах в 10 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — добавили в ведомстве.

Ремонт знаков провели на городских улицах: ул. Мичурина в Жуковском, ул. Текстилей в Ногинске, ул. Ленина в Дзержинском, ул. Металлургов в Ступине, ул. 50 лет ВЛКСМ в Серебряных Прудах и на Леоновском шоссе в Балашихе.

Также дорожники отремонтировали знаки, расположенные в малых населенных пунктах: на ул. Центральной в селе Речицы Раменского округа, на ул. Первомайской в поселке Балсуниха Пушкинского округа, на ул. Набережной в деревне Ратмирово г. о. Воскресенска и на ул. Молодежной в поселке Подольской машинно-испытательной станции г. о. Подольска.

Работы по поддержанию порядка на региональных дорогах идут регулярно в рамках содержания — дороги обследуются и проводятся необходимые работы по ремонту элементов дорожной инфраструктуры. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения.

В ведомстве отметили, что обследование дорожной сети проводится сотрудниками Мосавтодора еженедельно, особое внимание уделяется элементам, влияющим на безопасность дорожного движения: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям, светофорам и линиям освещения, и при необходимости проводят их ремонт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.