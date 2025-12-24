Уже все красное: 8-балльные пробки образовались на дорогах столицы

сегодня в 16:15

Ситуация на московских дорогах днем в среду оценивается в 8 баллов (из 10), интенсивное движение транспорта зафиксировано преимущественно в центре мегаполиса, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

До конца текущей недели по столице быстрее всего будет передвигаться на метрополитене. Поездки на машине следует планировать после 20 часов.

Средняя скорость движения в Москве сейчас составляет 29 км/ч.

Много транспорта отмечается на ТТК в районе Хорошевской эстакады в оба направления, внешней стороне Садового кольца в районе улицы Земляной Вал, МКАД в районе Ленинградского шоссе в оба направления.

Свободно в обоих направлениях на Щелковском, Каширском и Алтуфьевском шоссе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.