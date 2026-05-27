Утром 27 мая в Подмосковье зафиксировали пробки в 5 баллов

Движение на дорогах Московской области утром 27 мая оценивается в 5 баллов. Затруднения отмечены на ряде федеральных и региональных шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, плотный поток зафиксирован на Каширском, Дмитровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.

В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, чтобы снизить риск аварий в условиях интенсивного движения.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта можно получить в официальном канале ведомства в MAX по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Ленинский городской округ, чтобы проверить готовность транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. По словам главы региона, строительство завершится уже в этом году.

«Чтобы увеличить пропускную способность Каширского шоссе два года назад начали его большую реконструкцию от транспортной развязки на пересечении Каширки с А-105 (подъезд к аэропорту Домодедово) до поворота на Белокаменное шоссе в сторону Видного. Участок длиной почти 5 км расширим до 6—8 полос, построим разноуровневые транспортные развязки на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе. После завершения всех работ время проезда здесь составит не более 20 минут. Кроме того, разгрузим дороги в прилегающих деревнях и селах — Петровское, Апаринки, Мисайлово, Орлово, Остров и Молоково, а также в строящихся рядом микрорайонах», — заявил Воробьев.