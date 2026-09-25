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Утром 25 сентября в Подмосковье затруднилось движение на восьми шоссе

Загруженность дорог Подмосковья утром в пятницу, 25 сентября, составила три балла. Движение затруднено на восьми шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром 25 сентября загруженность дорог Московской области составила три балла. Движение затруднено на Горьковском, Носовихинском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком, Ленинградском и Дмитровском шоссе.

Сегодня в Московском регионе холоднее, чем в предыдущие дни рабочей недели. Днем температура поднимется до +13°, во второй половине дня возможен дождь.

Минтранс Подмосковья призвал водителей не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть внимательными у пешеходных переходов.

Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале министерства в МАКС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.