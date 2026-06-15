Утром 15 июня в Подмосковье загруженность дорог достигла 4 баллов

Загруженность дорог в Московской области утром 15 июня оценивается в 4 балла, на трассах зафиксировано почти 1,2 млн автомобилей. Это на 13% больше средних показателей прошлого месяца, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, основные затруднения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Новорижском шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют дождь в Московском регионе. В связи с этим водителям рекомендовали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал, а также аккуратно парковаться.

Актуальная информация о ситуации на дорогах и работе транспорта Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.