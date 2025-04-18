Утильсбор на авто с 1 мая: ужесточение методики может породить новые схемы ввоза

Автоэксперт Франк: цены на автомобили в России могут вырасти на 25% с мая

После введения новой методики расчета утилизационного сбора с 1 мая 2025 года цены на автомобили, ввозимые в Россию через страны ЕАЭС, в первую очередь Беларусь и Киргизию, действительно могут вырасти. Согласно нашим расчетам, средний рост цен составит 10–25% в зависимости от сегмента и канала поставок, сообщила РИАМО генеральный директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

По ее словам, основная причина увеличения стоимости авто — усложнение процедуры растаможки (требование дополнительных документов) и удорожание «серого» импорта, который частично прекратит существование из-за потери экономической выгоды.

Подорожание затронет разные марки и модели авто. Например, в премиальном сегменте цены повысятся на Mercedes-Benz G-класса, Range Rover, Lexus и другие люксовые бренды. Эти модели традиционно ввозились через страны ЕАЭС, и их стоимость вырастет наиболее заметно, отмечает эксперт.

Подорожают и массовые бренды — автомобили, которые ранее поставлялись через Беларусь и Киргизию по «серым» схемам, например, некоторые модели Toyota, Hyundai, Kia. Цены на них также увеличатся, но в меньшей степени, чем у премиальных марок, полагает Франк.

Кроме того, новая методика расчета утилизационного сбора может привести к сокращению «серого» импорта. Канал поставок через ЕАЭС будет менее выгодным, что станет причиной дефицита отдельных моделей и роста цен на вторичном рынке, добавляет эксперт.

Усложнение растаможки (необходимость предоставлять счета-фактуры, сертификаты происхождения и другие документы) может увеличить издержки даже для легальных поставщиков, что отразится на конечной стоимости авто.

«Мы не исключаем появления новых методов ввоза, но основной тренд — переход рынка к более цивилизованным форматам. В любом случае не стоит откладывать покупку, если есть возможность приобрести автомобиль сейчас. После вступления изменений в силу рост цен коснется не только „серых“ авто, но и машин в официальных дилерских сетях», — заключил автоэксперт Франк.