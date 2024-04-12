Устройство земляного полотна на развязке Пятницкого шоссе выполнено на 60%

В Химках на 60% завершено устройство насыпи земляного полотна на кольцевой развязке на Пятницком шоссе в рамках строительства выезда из деревни Юрлово (дорога «Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия»), сообщает пресс-служба Минтранса региона.

В настоящее время ведется строительство ливневой канализации и локальных очистных сооружений на примыкании к кольцевой развязке. Планируется открыть движение по основной дороге к концу 2024 года.

Выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером, улучшит транспортную доступность прилегающих жилых районов и обеспечит проезд в сторону Москвы по новому направлению шоссе без пробок. Протяженность новой четырехполосной дороги составит 1,5 км, также будет проведена реконструкция участка Пятницкого шоссе протяженностью 700 метров.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.



«Весенне-летний-период – это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», - уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.