Устройство защитного контура перехода между станциями завершили в Раменском

В Раменском округе завершили устройство защитного контура из труб строящегося подземного пешеходного перехода под железной дорогой между станциями Быково и Удельная, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную, а также обеспечит жителям безопасный проход через железную дорогу. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В ближайшее время строители приступят к подготовительным работам по устройству конструкций подземной части перехода. Учитывая близость действующих железнодорожных путей, строительство будет осуществляться методом продавливания крупногабаритных тоннельных секций. Параллельно продолжаются работы по строительству ливневой канализации, связанные с выполнением прокола под действующими железнодорожными путями», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Протяженность пешеходного перехода составит 140 м, он будет оборудован с учетом доступа маломобильных граждан, возле перехода обустроят пешеходную зону. Окончание работ запланировано на 3 квартал 2026 года.

Устройство пешеходного перехода осуществляется в рамках проекта по строительству путепровода в районе платформы Быково и связано с развитием МЦД-3. В декабре прошлого года было открыто движение по путепроводу, который соединил Южный проспект и ул. Леволинейную. Новый объект разгрузил внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшил транспортную доступность Раменского округа. Кроме того, было обеспечено безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, а водители избавлены от необходимости проставить в заторах на железнодорожном переезде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для переходов через железную дорогу на территории Подмосковья установили новые стандарты. Так, переход обязательно должен быть крытым.

Также Воробьев сообщал, что в регионе реконструируют ж/д переезды и есть потребность в строительстве путепроводов, так как при запуске МЦД растет интенсивность движения электричек.