Успеть поймать выгоду: когда можно подешевле купить летнюю резину

Если вы рассматриваете вариант с покупкой подержанных шин, то оптимальным периодом с наиболее низкими ценами являются январь и февраль. Многие автовладельцы активно распродают летние комплекты, часто вместе с дисками и по очень привлекательной цене, чтобы освободить место для хранения в квартирах и гаражах, сообщил РИАМО гендиректор MIGTORG Александр Коротков.

«Однако к марту ситуация на вторичном рынке меняется. Те, кто не продал резину в пик сезона распродаж, как правило, предпочитают уже не снижать цену, а удержать товар до начала ажиотажа. Таким образом, ценник начинает плавно выравниваться, и самых выгодных предложений становится меньше», — объяснил Коротков.

Что касается покупки новых шин у крупных поставщиков и сетей, то здесь сезонного снижения цен, характерного для частных продавцов, обычно не происходит. Крупные игроки работают по другим логистическим и ценовым стратегиям. Поэтому если вы планируете покупать новую резину, особого смысла ждать дальнейшего падения цен нет — можно спокойно подождать до марта, чтобы сразу установить комплект.

«Помните и о сопутствующем факторе: к концу марта начинает резко расти спрос на услуги шиномонтажа. Следите за прогнозом на несколько недель вперед: если среднесуточная температура ожидается более 5-7 градусов, смело отправляйтесь на смену резины», — добавил эксперт.

