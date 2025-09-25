сегодня в 12:47

Урок по безопасности дорожного движения провели для мытищинских школьников

24 сентября необычный урок по изучению правил дорожного движения провели в лицее № 34 сотрудники МУ МВД России «Мытищинское» совместно с представителями «Виртуальной энциклопедии», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На занятии юные участники познакомились с основными правилами безопасного поведения на дороге. Инспектор подробно рассказала школьникам о правилах для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ). Особое внимание было уделено важности использования световозвращателей в темное время суток.

Главным новшеством занятия стало применение технологии виртуальной реальности. С помощью специальных очков полного погружения учащиеся смогли в интерактивной форме изучить различные дорожные ситуации и отработать навыки безопасного поведения.

«Использование VR-очков позволяет полностью сконцентрировать внимание учащихся на учебном материале, что способствует лучшему усвоению информации и формированию устойчивых навыков безопасного поведения на дороге», — отметила представитель «Виртуальной энциклопедии» Наталья Добрынина.

Завершился урок тестированием, которое помогло школьникам закрепить полученные знания по правилам дорожного движения.

