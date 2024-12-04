«Умный» электротранспорт презентовали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге троллейбусы достигли нового уровня «умности», предлагая водителям полезные советы, такие как необходимость отдохнуть перед поездкой или избегать курения за рулем. Глава города Алексей Орлов представил 14 новых «умных» единиц электротранспорта и был настолько впечатлен, что сам сел за руль, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

По словам мэра, обновление автопарка уже демонстрирует первые положительные результаты.

Современные троллейбусы оснащены адресным открыванием дверей, безбарьерным доступом к сиденьям, автоматической системой оплаты и экраном, отображающим информацию о маршруте в реальном времени.

В отличие от старых моделей с неудобными сиденьями и высокими ступенями, новые машины обеспечивают не только комфорт, но и безопасность: искусственный интеллект наблюдает за поведением водителя, предупреждая о запрещенных действиях, например, о телефонных разговорах и курении.

«Будем проводить обкатку и уже с нового года ставить эти машины на линии. Очень комфортный троллейбус, он предусматривает удобства и для маломобильных групп населения, и возможности для подзарядки гаджетов. Очень удобные сиденья, очень удобная информация», — отметил Орлов.

В случае экстренной ситуации троллейбус выполнит автоматическую остановку и отправит сигнал диспетчеру. С 2025 года «умный» транспорт будет курсировать на маршрутах № 31, 36, 33, 26, при этом вмещая до 90 пассажиров и преодолевая свыше 20 километров без подзарядки. Троллейбусы занимают важное место в транспортной системе города, составляя более 10% пассажиропотока. В прошлом году они перевезли порядка 30 миллионов человек.