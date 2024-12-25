Улучшена мобильная связь на Мытищинской хорде

Улучшена мобильная связь на новой автотрассе Подмосковья — Мытищинской хорде, движение по которой открылось 17 декабря, передает пресс-служба МТС.

На автомагистрали теперь обеспечены полное покрытие мобильной связью и доступ к скоростному интернету до 150 Мбит/с.

Технические специалисты компании установили вдоль новой дороги дополнительное оборудование и перенастроили действующие базовые станции из стандарта 3G в LTE на прилегающей территории. Это обеспечило устойчивое и стабильное покрытие вдоль всей новой автомагистрали, включая 11 мостов и 6 транспортных развязок.

«Транспортное обеспечение в мегаполисах всегда играет важную роль. Мы стараемся максимально эффективно использовать свои ресурсы, чтобы обеспечить бесшовное покрытие и стабильную связь на всех транспортных магистралях Московской агломерации, чтобы абоненты могли свободно общаться и пользоваться интернетом не только в любой точке региона, но и находясь в пути», — сказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Новая 16-километровая четырехполосная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе и обеспечила съезды на Осташковское и Пироговское шоссе, что должно разгрузить северный участок МКАД на 20%.