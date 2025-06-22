УК «Домодедово» возглавил бывший первый замглавы Минэкономразвития Андрей Иванов

Экс-замглавы Минфина и первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО «Домодедово Эрфилд», под его управлением теперь находятся операционные компании столичного аэропорта Домодедово после его передачи в собственность Росимущества, сообщает «Интерфакс» .

Эти изменения в ЕГРЮЛ были внесены 20 июня.

До этого «Домодедово Эрфилд» в числе других операционных компаний воздушной гавани было под управлением МКООО «Эрпорт менеджмент компани лимитед», который был учрежден DME Limited Дмитрия Каменщика. Но с 20 июня ООО сама стала управляющей для «Домодедово пэссенджер терминал», «Домодедово коммершл сервисиз», «Домодедово фьюэл сервисез» и некоторых других структур, которые участвуют в управлении аэропортом. Среди них есть еще и ООО «ДМЕ Холдинг», через которое Каменщик недавно контролировал операционные компании.

Ранее Иванов в Минэкономразвития РФ занимался вопросами запуска нового инвестцикла, отвечал за программу повышения производительности труда в экономике.

После ухода из правительства с декабря 2023 года по конец 2024 года Иванов, по открытой информации, работал гендиректором ООО «Внуково-управление активами», который входит в периметр аэропорта Внуково. А 20 июня 2025 года, почти одновременно с назначением в «Домодедово эрфилд», он стал главой ООО «Международная контейнерная логистика».

17 июня Арбитражный суд Подмосковья полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России, требовавшей взыскать в доход страны 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг». В иске говорилось, что бенефициары воздушной гавани, будучи резидентами других стран, в нарушение законодательства России распоряжались активами стратегического предприятия и выводили его прибыль за пределы РФ.