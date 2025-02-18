Участок улицы Ивана Франко открылся для движения в Москве

В Москве стал доступен для движения транспорта участок улицы Ивана Франко, расположенный между улицей Житомирской и улицей Герасима Курина, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале .

Его протяженность — 1,9 км. Благодаря продлению дороги удалось создать прямую транспортную связь между Рублевским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом.

Кроме того, с помощью участка были перераспределены транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублевским шоссе.

Вся реконструкция улицы Ивана Франко и Старорублевского путепровода подразумевала возведение и восстановление 4 км дорог, в том числе 3 путепроводов и эстакады.

Также специалисты в рамках проекта реконструкции улицы и путепровода проложили 30 км инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и благоустроили территорию, озеленив ее. Транспортная доступность улучшилась для жителей трех районов города.

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