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10 объектов культурного наследия приведут в порядок в столичной усадьбе Валуево

10 объектов культурного наследия, расположенных на территории столичной усадьбы Валуево, ждет обновление. В данный момент ведется проектирование по большинству из этих объектов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Одним из этапов по комплексной реставрации усадьбы Валуево были противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века. Они уже завершены.

Специалисты приняли комплекс мер, чтобы объект не разрушился. Вскоре они приступят к реставрации башни. Кроме того, на территории усадьбы идут работы по сохранению главных ворот со скульптурами.

Между тем в доходном доме П. В. Лоськова, возведенном в 1906 году, специалисты привели в порядок фасады. Они расчистили штукатурку, отреставрировали декоративные элементы, выполнили отделку первого этажа, установили архитектурную подсветку.

Данное трехэтажное здание было построено в стиле северного модерна. Оно напоминает средневековый замок. Собянин назвал его «одним из главных украшений Мансуровского переулка».

Ранее в Москве отреставрировали главный дом усадьбы Третьякова. Специалисты вернули ему его исторический облик.