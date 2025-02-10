Главный дом усадьбы Третьякова в Москве отреставрировали

Рабочие завершили комплексную реставрацию главного дома усадьбы Николая Третьякова в столице (Сущевская улица, д. 14). Там сейчас находится библиотека искусств имени А.П. Боголюбова — старейшая из читален мегаполиса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Часть данного дома является объектом культурного наследия.

Как рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, каменная пристройка в доме создана в стиле неоклассического модерна. Библиотека находится в здании уже свыше 100 лет.

Он напомнил, что к реставрации объекта приступили в 2023 году.

«Специалисты вернули дому его исторический облик: были восстановлены интерьеры 1891–1892 годов, включая потолок вестибюля, барельефы грифонов над главным входом, дубовый щитовой паркет, а также потолочную лепнину и исторические розетки», — перечислил Емельянов.

По его словам, в скором времени старинный московский особняк начнет снова принимать посетителей.

Рабочие еще смогли приспособить историческое здание к современному использованию. В доме появились автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, которые нужны для безопасной работы библиотеки.