Участок трассы М-8 «Холмогоры» в Пушкинском округе расширят до 8 полос

В Пушкинском городском округе до 8 полос расширят один из самых загруженных отрезков дороги на Ярославском шоссе — участок трассы М-8 «Холмогоры». Об этом сообщила пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Из-за сужения с 8-10 до 4 полос на пути от Пушкино до ЦКАД здесь образуются большие заторы, интенсивность движения достигает 140 тыс. автомобилей в сутки. Водители подолгу стоят в пробках — к примеру, вечером от Москвы до Пушкино можно добираться 1,5 часа вместо 15 минут, а до Сергиева Посада — 2,5 часа, а не 40 минут.

Изменить ситуацию поможет реконструкция участка дороги, которая ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проезжую часть расширят до 8-12 полос, отремонтируют мост, построят 2 путепровода и 3 развязки. Дорогу сделают бессветофорной. Рабочие уже приступили к переустройству инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, отсыпке земляного полотна, а также начали подготовку к переносу газо- и нефтепроводов. На объекте сейчас — свыше 200 человек и 70 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым проверил, как идут работы.

«Вы знаете, что в 2013 году было принято решение по модернизации сети дорог в Московской транспортном узле. Это президентская программа, которая с тех пор очень активно реализуется. Наш регион растет, он требует современных развязок, дорог, транспортных сообщений. От этого зависит и качество жизни, и, конечно, экономика. Здесь, на Ярославке, сейчас 4 полосы движения, но в ближайшее время мы получим 8 — от Пушкина до ЦКАДа и в дальнейшей перспективе до Сергиева Посада», — сказал Андрей Воробьев.

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Роман Новиков отметил важность данного проекта, поскольку он позволит увеличить пропускную способность одного из наиболее загруженных участков федеральной дороги, который соединяет не только Подмосковье со столицей, но и северные регионы с центральной частью России.

«Развитие федеральной магистральной сети — одна из главных задач дорожного хозяйства. Интенсивность движения на подведомственных дорогах по всему Подмосковью за последние 5 лет возросла более чем на 30% и в среднем составляет 64 тысяч автомобилей в сутки. Здесь расположены наиболее загруженные транспортные узлы, которые требуют особого внимания и совместных решений федерального и регионального уровней», – сказал Роман Новиков.

Глава ведомства также поблагодарил губернатора за слаженную работу, отметив, что все решения Президента относительно транспортно-логистических задач в Московской области исполняются четко и в сроки. Это позволяет вводить некоторые объекты досрочно.

Реконструкция участка трассы М-8 «Холмогоры» пройдет в 2 этапа. На первом запланированы работы с 35 по 40 км — от Красноармейского до Старого Ярославского шоссе. Здесь увеличат количество полос, реконструируют мост через реку Скалба, модернизируют развязку типа «полуклевер» в районе деревни Костино.

«Мы уже приступили к реализации первого этапа проекта. Это — 5 км. Сейчас здесь 4 полосы движения, но в результате строительства и реконструкции будет 8, а по основному ходу — 12. Работы планируем завершить до конца 2026 году. А в рамках второго этапа реконструируем еще 7 км», — рассказал начальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Кайрат Турсунбеков.

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Второй этап затронет участок с 41 по 47 км. Построят 2 развязки, 2 моста и также расширят проезжую часть. Работы планируется начать уже в этом году, а завершить в 2027-м.

Данная реконструкция — очередной этап модернизации Ярославского шоссе. С 2015 по 2020 годы провели работы на участке М-8 «Холмогоры» с 16 по 35 км — от МКАД до развязки с Красноармейским шоссе в Пушкино. Были построены обходы населенных пунктов Мытищи и Тарасовка, что позволило увеличить пропускную способность автодороги с 60 до 140 тысяч автомобилей в сутки. Теперь от Ивантеевки до Москвы можно проехать быстрее на 30 минут, а от Пушкино до Москвы — на 1 час 10 минут.

В настоящее время в Подмосковье ведется строительство 53 дорожных объектов, в том числе 23 — федерального значения. В 2024-м планируется запустить движение на 35-ти, в том числе: участки ЮЛА, Мытищинская хорда, обходы Ульянино-Непецино, д. Малые Вяземы и п. Октябрьский на М-5 «Урал», третий этап Северного обхода Лобни, а также 4 путепровода.

«Принципиальное значение для нас имеют переезды, потому что железнодорожный трафик сейчас очень плотный. Мы встречались с жителями в Пушкино, которые просят построить путепровод вместо правдинского переезда — он у нас уже в работе. Также, как подобные объекты в Опалихе, Быково, Аникеевке, Апрелевке. Очень важно, чтобы все они были завершены в срок. Две важные концессионные дороги мы открываем в конце года, и тоже при федеральной поддержке — это Южно-Лыткаринская трасса, и очень важный объект в городском округе Мытищи, который свяжет Дмитровку и Ярославку. Большой запрос и на три развязки на ЦКАДе — в районах Дмитровского, Фряновского и Щелковского шоссе. Здесь нас поддержало правительство РФ, и я очень надеюсь, что мы также успешно всё реализуем. Для нас каждый проект имеет принципиально важное значение. И ЦКАД, и М-12 — все эти объекты очень высоко оценивают те, кто живет в прилегающих территориях и ездит по этим дорогам каждый день», — добавил Андрей Воробьев.

Фото - © Константин Семенец Фото - © Константин Семенец

Среди других наиболее крупных дорожно-транспортных объектов в Подмосковье: строительство и реконструкция Рублево-Успенского шоссе (А-106) на участке подъезда к Одинцову (срок окончания работ — 2028 год), реконструкция участка М-3 «Украина» (2025 год), строительство развязки на 86 км а/д М-1 «Беларусь» (2025 год).

Помимо строительства и реконструкции объектов, еще одна важная задача — безопасность на дорогах. За последние годы, благодаря совместной работе с «Росавтодором» и Госавтоинспекцией в Подмосковье удалось достичь заметного прогресса. Если в 2016 году Московская область была на 58-м месте в стране по показателю смертности в ДТП, то сейчас — уже на 8-м.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.