Участок трассы «Балтия» до Ржевского мемориала запустят к 80-летию Победы

В Росавтодоре сообщили, что в рамках продолжающихся масштабных работ по модернизации федеральной сети в Московской и Тверской областях ведутся комплексные мероприятия по расширению ключевых участков федеральной трассы М-9 «Балтия» до 4 полос движения. Это не только улучшит транспортную инфраструктуру регионов, но и обеспечит более комфортный доступ к важным военно-историческим и мемориальным комплексам, посвященным Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Одним из них является Ржевский мемориал Советскому Солдату, расположенный на 229-м км трассы «Балтия» в Тверской области. Решение о создании этого комплекса было принято в июне 2017 года. Проект и программу дальнейшего комплексного развития автомобильных подходов к этому историческому объекту поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата‑героя, солдата‑освободителя, солдата‑победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. <…> Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании мемориала, структуры Союзного государства России и Белоруссии, наших граждан, которые внесли пожертвования на возведение мемориала, Российское военно‑историческое общество и, конечно же, талантливый авторский коллектив. Это просто замечательная, прекрасная работа», — отметил на церемонии открытия мемориала 30 июня 2020 года Владимир Путин.

С момента открытия Ржевского мемориала значительно увеличился транспортный поток на трассе М-9 «Балтия». В том числе благодаря туристической привлекательности и исторической значимости объекта. В частности, с 2020-го он привлек около 5 млн посетителей.

Федеральные дорожники прикладывают все усилия, чтобы проезд к этому уникальному историческому объекту был безопасным и комфортным. Общая протяженность пути от Москвы до Ржевского мемориала по трассе М-9 «Балтия» составляет 212 км (в границах Московской и Тверской областей). На протяжении 101 км (на отрезке с 17 по 118 км) имеются четыре и более полосы движения. На оставшихся 111 км проводятся необходимые работы по переводу из двух в четыре полосы (участок со 118 по 229 км). Ключевая текущая задача дорожников — к 9 мая 2025 года открыть рабочее движение по 4 полосам на всем обозначенном маршруте.

Так, в Подмосковье активно модернизируется дорожная инфраструктура Новорижского шоссе. Планируется ввести в эксплуатацию четырехполосный отрезок протяженностью около 40 км. Капитальный ремонт ведется на участках с 118-го по 158-й км в двух округах: Волоколамском и Шаховской. В настоящее время дорожники устраивают земляное полотно для дополнительных полос движения, систему водоотвода, переносят существующие коммуникации. Для повышения уровня безопасности смонтируют металлическое барьерное ограждение, которое позволит исключить выезд автомобилей на встречную полосу. Кроме того, запланирована установка локального освещения вблизи пешеходных переходов, на примыканиях и пересечениях с дорогами местного значения. Для организации левых поворотов предусмотрено устройство разворотных петель с переходно-скоростными полосами, что обеспечит организацию движения без пересечения встречных потоков. При подъезде к местам производства работ установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и указывающие направление движения.

А на участках М-9 в Тверской области со 158 по 229 км и с 233 по 248 км проводится капитальный и текущий ремонт.

В планах завершить весь комплекс работ на трассе М-9 в обоих регионах в ноябре текущего года. Благодаря чему более комфортным станет маршрут не только к Ржевскому мемориалу, но и многим другим объектам, связанным с Великой Отечественной войной. В частности, к памятнику воинам 20-й армии Западного фронта, павшим в 1942 году в ходе контрнаступления под Москвой, расположенному на 134-м км трассы М-9 в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.