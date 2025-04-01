Участок Проспекта Ленина в Балашихе отремонтируют к 80-летию Победы

Ремонт участка автомобильной дороги на Проспекте Ленина в Балашихе проведут в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работы коснутся отрезка от улицы Советской до дома № 14 на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе работ обновят дорожное полотно проезжей части и пешеходные тротуары на протяжении 350 м. Общая площадь ремонтируемой территории составит 7 200 кв. метров.

Данные работы направлены на улучшение состояния дорожной инфраструктуры городского округа и создание комфортных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов.

Ремонт указанного участка проспекта Ленина является частью планомерной работы администрации городского округа Балашиха по модернизации и развитию дорожной сети. Завершение работ позволит повысить безопасность дорожного движения и улучшить внешний облик одной из центральных улиц города.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.