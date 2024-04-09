Участники СВО могут рассчитывать на приоритет в обслуживании при перелетах

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям и аэропортам предоставить особые условия участникам военной операции на Украине, пишет РБК со ссылкой на документ ведомства.

В телеграмме ведомства, в частности, указано предоставить приоритет при регистрации на рейсы, прохождении процедуры досмотра в аэропортах.

Агентство также просит исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими и довести нововведения до персонала аэропортов и экипажей воздушных судов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.

