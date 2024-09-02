Участники 2,5 тыс аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,5 тыс. ДТП. 1 тыс. обратившихся получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, а 281 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников горячей линии. Это на 108 ДТП больше по сравнению с показателями предыдущей недели, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи — их в области всего 15 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Рекомендуем водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.