Учащимся Подмосковья нужно подтвердить право пользования «Стрелкой» до 24 августа

Минтранс Подмосковья напоминает учащимся, что до 24 августа нужно успеть подтвердить право использования карт «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, чтобы избежать блокировки карт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Более 50 тыс. учащимся Подмосковья право на использование ученических транспортных карт «Стрелка» подтвердили автоматически в рамках межведомственного взаимодействия с Министерством образования Московской области – им в личный кабинет транспортной карты поступило уведомление о продлении льготы. Всем остальным учащимся необходимо заполнить заявление на подтверждение права на льготу на региональном портале госуслуг.

Подтвердить право льготного проезда можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области (https://uslugi.mosreg.ru/) в разделе «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» (его можно найти по ключевому слову «Стрелка»). В «Подробной информации» указать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации» и заполнить заявление по инструкции. Срок оказания услуги – 6 рабочих дней. В случае, если для проверки потребуются дополнительные документы, учащемуся нужно обратиться в любое отделение МФЦ Подмосковья.

Для банковской карты «МИР», используемой в качестве «Стрелки» учащегося, также необходимо подтвердить право на льготу и повторно оформить заявление «Активация льготы на проезд на банковской карте «МИР» на региональном портале госуслуг с 25 августа.

По картам «Стрелка» для учащихся действуют специальные условия, которые позволяют школьникам и студентам региона экономить на проезде: первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50%-ой скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99%.

