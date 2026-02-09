Учащиеся Подмосковья совершили более 11,6 млн поездок на автобусах Мострансавто с сентября

С 1 сентября 2025 года школьники и студенты Московской области совершили свыше 11,6 млн поездок на автобусах Мострансавто по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С начала учебного года учащиеся Подмосковья активно пользуются автобусными маршрутами Мострансавто. С 1 сентября 2025 года по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности было зафиксировано более 11,6 млн поездок на городских, пригородных и междугородних маршрутах.

В феврале школьники и студенты совершали в среднем более 80 тысяч поездок ежедневно. Самым востребованным маршрутом стал № 22 «ст. Пушкино – Ивантеевка (м/р Детская)», где зафиксировано свыше 106 тысяч поездок. Среди маршрутов МАП наиболее популярными оказались: МАП № 12 в Ногинске — 1,7 млн операций, МАП № 10 в Королеве — 1,6 млн трансакций, МАП № 11 в Балашихе — 1,1 млн поездок.

Для держателей карт «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы со скидкой от 50% до 99%. Родителям рекомендуется своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у детей документов, подтверждающих возраст и право на льготный проезд. Законодательство не предусматривает бесплатный проезд для детей до 16 лет, однако запрещает принудительную высадку несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Все сообщения о подобных случаях специалисты компании рассматривают индивидуально и принимают меры по урегулированию ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.