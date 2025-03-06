У станции Коломна на парковке уберут ограничительные столбы

Администрация городского округа Коломна проверила законность установки ограничительных столбов на территории парковки возле железнодорожной станции «Коломна». Часть участка относится к землям РЖД, а часть — является муниципальной собственностью, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты управления имущества провели проверку в рамках земельного контроля. Выяснилось, что примерно половина парковки расположена на муниципальной земле, а значит, ограничительные столбы установлены незаконно.

«Извещение о необходимости провести демонтаж в течение семи дней незаконно установленных объектов разместили на самой парковке, а также на официальном сайте администрации. После окончания предупредительного срока ограничительные столбики уберем силами муниципалитета», — отметил начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

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