У Балтийского вокзала в Петербурге создадут новое общественное пространство

Одобрен проект по благоустройству зоны около Балтийского вокзала в Петербурге

Возле Балтийского вокзала на стороне Митрофаньевского шоссе будет создано новое общественный пространство. Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга рассказала о проекте благоустройства, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Проект был разработан в 2023–2024 годах с помощью жителей района, а позднее согласован. Планируется обустройство сквера площадью 2 тыс. кв. м. В нем установят 6 скамеек и 17 элементов малой архитектуры для удобства отдыха и ожидания.

«Кроме того, 650 кв. м территории украсят зеленые насаждения, еще 50 кв. м отдадут под цветники из многолетних красивоцветущих растений», — заявили в районной администрации.

В рамках благоустройства высадят 29 деревьев и более 1,8 тыс. кустарников. Все работы планируют завершить в текущем агротехническом периоде.