Турция закрыла пролив Босфор для прохода кораблей

Кораблям запрещено проходить через пролив Босфор в обе стороны. Временные ограничения ввели из-за сильного тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства транспорта Турции.

Корабли не пропускают как по направлению на север, так и на юг. Перестали ходить рейсовые паромы, двигающиеся по самому проливу.

В Стамбуле с утра образовался густой туман. Проблемы с видимостью наблюдаются не только на воде, но и на дорогах города.

Ранее транзит судов через Босфор тоже закрывали. Тогда это произошло из-за поломки российского танкера.