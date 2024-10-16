Турция закрыла пролив Босфор для прохода кораблей
Минтранс Турции: движение кораблей через пролив Босфор приостановлено
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Кораблям запрещено проходить через пролив Босфор в обе стороны. Временные ограничения ввели из-за сильного тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства транспорта Турции.
Корабли не пропускают как по направлению на север, так и на юг. Перестали ходить рейсовые паромы, двигающиеся по самому проливу.
В Стамбуле с утра образовался густой туман. Проблемы с видимостью наблюдаются не только на воде, но и на дорогах города.
Ранее транзит судов через Босфор тоже закрывали. Тогда это произошло из-за поломки российского танкера.