Туристы и жители Гоа начали охоту за горючим

На популярном курорте Гоа наблюдается настоящая охота за горючим: жители и приезжие перемещаются между районами с емкостями в поисках действующих заправок. Стоимость газового баллона увеличилась в девять раз, сообщает SHOT .

«Время уже ночь, а очередь за бензином становится только больше», — рассказала одна из россиянок, ставшая очевидцем столпотворения в районе АЗС.

По словам российской туристки, в этом индийском штате царит полный хаос — постоянные перебои с бензином и газом вынуждают людей постоянно находиться в поисках топлива. Они объезжают на автомобилях и мотоциклах разные округа, и в случае обнаружения работающей колонки выстраиваются в многочасовую очередь. В результате горючее заканчивается практически мгновенно: водители заполняют баки до предела и запасаются в канистры.

Другая туристка сообщила, что проблемы наиболее ощутимы в ресторанах, специализирующихся на блюдах-гриль, для которых газ не требуется. Цены на газовые баллоны резко подскочили: там, где ранее стандартный баллон обходился в тысячу рупий, теперь за него просят от пяти до девяти тысяч.

Пока сбои носят локальный характер, однако из-за ажиотажного спроса отыскать топливо становится все проблематичнее, и передвижение по штату, особенно для туристов на двухколесном транспорте, заметно осложнилось. Это негативно сказывается на качестве отдыха российских гостей: многие вынуждены отказываться от экскурсий и самостоятельных поездок к живописным достопримечательностям.

