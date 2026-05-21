ЦППК запустила компенсационные автобусы в Подмосковье в мае

Компенсационные автобусы вышли на Савеловском направлении в мае из-за корректировки расписания пригородных поездов. Дополнительные рейсы организованы по будням до конца месяца, а также с 25 по 31 мая, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До конца мая по будням автобусы курсируют от станций Талдом, Дмитров и Савелово с остановками в Титово-1, Вербилках, Ново-Никольском, Вотре, Власово, Растовцах и других населенных пунктах. Отдельные рейсы следуют до автовокзала Дмитрова и станции Савелово в Кимрах.

С 25 по 31 мая назначены дополнительные автобусы от станции Дубна до Дмитрова через Большую Волгу, Карманово, Мельдино-1, Темпы, Запрудню и Вербилки. Часть рейсов отправляется с интервалом в 10 минут.

Расписание сформировано с учетом изменений графика движения электропоездов. Количество автобусов на линии зависит от дорожной ситуации. Для проезда необходимо предъявить действительные билеты на пригородные поезда по соответствующему маршруту. Фактическое время отправления может корректироваться в зависимости от обстановки на дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.