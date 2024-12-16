ЦППК полностью обновила поезда на пригородных маршрутах от Москвы до Рязани

Компания ЦППК завершила обновление подвижного состава на неэкспрессных маршрутах между Москвой и Рязанью. В рейс вышел четвертый 11-вагонный поезд ЭП2Д с возможностью выхода на низкие платформы. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы завершили обновление подвижного состава на пригородных маршрутах между Москвой и Рязанью за три месяца, и сегодня все рейсы здесь выполняются современными ЭП2Д. Такая масштабная работа была проведена при поддержке правительств всех трех субъектов, по территории которых проходит один из наших самых протяженных маршрутов. Благодарим правительство Рязанской области за особенную заинтересованность в том, чтобы пассажиров перевозили современные и удобные поезда», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Поезда ЭП2Д отвечают всем современным требованиям комфорта. Пассажирам доступны мягкие сидения, климат-контроль с обеззараживанием воздуха, дополнительные поручни для стоящих пассажиров и велокрепления.

ЭП2Д приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: в головных вагонах есть подъемники для инвалидных кресел и крепления для них, просторные туалетные комнаты, а таблички продублированы шрифтом Брайля.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.