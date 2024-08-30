ЦППК подготовит более 3,5 тыс вагонов поездов к зимнему периоду

В сентябре ЦППК начинает подготовку подвижного состава к зиме — в ходе традиционного сезонного осмотра специалисты проверят более 3,5 тыс. вагонов собственных и арендованных поездов, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ключевой задачей осенних мероприятий станет подготовка подвижного состава ЦППК к эксплуатации в условиях пониженных температур. Специалисты переведут вентиляционные и климатические установки на зимний режим, дополнительно проверят системы отопления, кондиционеры, обеззараживатели и осушители воздуха.

Всего ЦППК подготовит более 350 поездов, из которых 317 машин — собственного подвижного состава: 291 электропоезд и 26 дизельных поездов РА; также ЦППК проверит 36 арендованных поездов. Остальные арендованные составы осмотрят специалисты РЖД.

«Сезонный комиссионный осмотр — важная часть нашей работы, которую мы проводим для поддержания и улучшения пассажирского сервиса. Наш подвижной состав активно обновляется, на маршруты выходят современные, удобные поезда. Это, в частности, более 70 поездов „Иволга“, 180 составов ЭП2Д и 15 новейших ЭП2ДМ. И одна из наших главнейших задач — обеспечивать их надежность в любых погодных условиях и в любое время года», — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

В ходе осмотра также проверят системы обогрева лобовых стекол и электрооборудования, состояние дверных и оконных уплотнителей. На случай обледенения контактной сети в депо сформируют запас антигололедной смазки для токоприемников. Сотрудники ЦППК пройдут дополнительные инструктажи по работе в сложных погодных условиях.

ЦППК проводит сезонный осмотр подвижного состава дважды в год — весной и осенью. В нем принимают участие ревизоры по безопасности движения, специалисты по охране труда, технологи, мастера-ремонтники и инспекторы-приемщики.

Работы проводятся в депо Нахабино, Перерва, Апрелевка, Лобня, Раменское, Железнодорожная, Куровская, Брянск и Новомосковск.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.