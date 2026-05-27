ЦППК перевезла более 10 тыс велосипедов на велофестивале в Подмосковье

Более 10 тыс. велосипедов бесплатно перевезла ЦППК 24 мая в день Весеннего велофестиваля в Москве и Подмосковье. По сравнению с прошлым годом показатель вырос почти на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специально к фестивалю компания организовала бесплатный провоз велосипедов во всех поездах Москвы и Подмосковья в течение всего дня. Пассажиры воспользовались этой возможностью более 10 тыс раз, что на 4 тыс больше, чем годом ранее.

Сам фестиваль стал рекордным по числу участников и зрителей — более 77 тыс человек. Наиболее популярным среди велосипедистов оказалось Ярославское направление, где зафиксировано 2,6 тыс перевозок. Далее следуют Курское и Казанское направления — 1,9 тыс и 1,6 тыс соответственно.

В Минтрансе напомнили, что на МЦД провоз велосипедов бесплатный в любое время суток. На остальных направлениях оформить бесплатный билет можно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.