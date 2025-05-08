ЦППК организовала тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении
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Центральная пригородная пассажирская компания в первый раз организовала тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении в общем графике. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Компания вместе с департаментом транспорта Москвы и РЖД и дальше подготавливается к крупному обновлению подвижного состава на Ярославском направлении.
Электропоезд в наиболее современной модификации «Иволга 4.0» отправился в тестовые поездки, которые проводятся без пассажиров. Электропоезд используется на маршрутах между Сергиевым Посадом, Москвой и Пушкино.
«Иволга 4.0» была запущена на участке между Москвой и Пушкино 7 мая. Электропоезд ехал в графике, делая остановки на главных путях. Он двигался наравне с остальными рейсовыми поездами.
6 мая «Иволга 4.0» была протестирована вне общего расписания. Она ехала от Ярославского вокзала Москвы до Сергиева Посада утром и днем.
Тестовые поездки проводятся, чтобы посмотреть, как электропоезд взаимодействует с инфраструктурой в условиях реальной эксплуатации.