ЦППК организовала тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении

сегодня в 10:03

Центральная пригородная пассажирская компания в первый раз организовала тестовую поездку «Иволги 4.0» на Ярославском направлении в общем графике. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Компания вместе с департаментом транспорта Москвы и РЖД и дальше подготавливается к крупному обновлению подвижного состава на Ярославском направлении.

Электропоезд в наиболее современной модификации «Иволга 4.0» отправился в тестовые поездки, которые проводятся без пассажиров. Электропоезд используется на маршрутах между Сергиевым Посадом, Москвой и Пушкино.

«Иволга 4.0» была запущена на участке между Москвой и Пушкино 7 мая. Электропоезд ехал в графике, делая остановки на главных путях. Он двигался наравне с остальными рейсовыми поездами.

6 мая «Иволга 4.0» была протестирована вне общего расписания. Она ехала от Ярославского вокзала Москвы до Сергиева Посада утром и днем.

Тестовые поездки проводятся, чтобы посмотреть, как электропоезд взаимодействует с инфраструктурой в условиях реальной эксплуатации.