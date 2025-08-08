сегодня в 20:21

ЦППК назначила допавтобусы на Савеловском направлении во II половине августа

В августе скорректирован график движения пригородных поездов на Савеловском направлении. В связи с этим ЦППК назначила компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

11—15 и 21–29 августа

От станции Дмитров отправлением в 11:00 с остановками:

11:40 — Станция Вербилки,

11:55 — Платформа Запрудня,

12:05 — Темпы,

12:13 — Мельдино-1,

12:18 — 2-й участок,

12:23 — Карманово,

12:30 — Станция Большая Волга,

12:40 — Станция Дубна.

От станции Дубна отправлением в 15:00 с остановками:

15:10 — Станция Большая Волга,

15:17 — Карманово,

15:22 — 2-й участок,

15:27 — Мельдино-1,

15:35 — Темпы,

15:45 — Платформа Запрудня,

15:55 — Станция Вербилки.

От станции Дмитров отправлением в 11:00 с остановками:

11:40 — Станция Вербилки,

11:45 — Ново-Никольское,

11:50 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

11:55 — Станция Власово,

12:00 — Растовцы,

12:10 — Талдом,

12:30 — Титово-1,

12:40 — Савелово (г. Кимры).

От станции Савелово (г. Кимры) отправлением в 13:00 с остановками:

13:10 — Титово-1,

13:30 — Станция Талдом,

13:40 — Растовцы,

13:45 — Станция Власово,

13:50 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

13:55 — Село Ново-Никольское, (автобусная остановка Новоникольское-1),

14:00 — Станция Вербилки.

От станции МЦД Лобня отправлением в 10:00 с остановками:

11:40 — Станция Вербилки,

11:45 — Ново-Никольское,

11:50 — Вотря (сельское поселение Гуслевское),

11:55 — Станция Власово,

12:00 — Растовцы,

12:10 — Талдом,

12:30 — Титово-1,

12:40 — Савелово (г. Кимры).

18–20 августа

От станции МЦД Лобня отправлением в 10:20 с остановками:

12:00 — Станция Вербилки,

12:15 — Платформа Запрудня,

12:25 — Темпы,

12:33 — Мельдино-1,

12:38 — 2-й участок,

12:43 — Карманово,

12:50 — Станция Большая Волга,

13:00 — Станция Дубна.

От станции МЦД Лобня отправлением в 10:30 с остановками:

10:56 — Катуар,

11:13 — Икша,

11:18 — Деревня Морозки,

11:23 — Деденево,

11:33 — Яхрома (стадион),

11:44 — Автовокзал Дмитров.

От станции Дубна отправлением в 15:00 с остановками:

15:10 — Станция Большая Волга,

15:17 — Карманово,

15:22 — 2-й участок,

15:27 — Мельдино-1,

15:35 — Темпы,

15:45 — Платформа Запрудня,

15:55 — Станция Вербилки.

В зависимости от рейса на маршрут могут выйти один или несколько автобусов.

Расписание сформировано исходя из корректировок графика движения электропоездов. Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте.

Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление „Мосгортранса“», — сказал Воробьев.