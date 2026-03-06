ЦППК начала тесты ЭП2ДМ на Ярославском направлении в Подмосковье

Первый поезд ЭП2ДМ для Ярославского направления приступил к тестовым поездкам под управлением локомотивных бригад ЦППК в Подмосковье. После пуско-наладки состав выйдет на линию с пассажирами на самом востребованном пригородном направлении страны, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Состав прибыл с Демиховского машиностроительного завода в депо Апрелевка, где проходит настройку и комплексную проверку оборудования. Специалисты тестируют тяговую и тормозную системы, токоприемники, высоковольтную аппаратуру и климатические установки. После завершения всех испытаний поезд начнет регулярные перевозки пассажиров.

«Уже скоро наряду с поездами «Иволга 4.0» пассажиров Ярославского направления начнут перевозить пять современных составов ЭП2ДМ. Они хорошо зарекомендовали себя в интенсивной эксплуатации на МЦД-4, а также с недавнего времени на МЦД-2. Для самого востребованного в России пригородного направления мы подготовили обновленную версию поезда, которая выйдет на линию после проверки и тестовых поездок», — рассказал генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Поезда оборудованы кондиционерами, биотуалетами, медиатабло, местами для велосипедов и самокатов, USB и USB Type-C разъемами. Салоны адаптированы для пассажиров на инвалидных колясках.

Обновленная версия отличается новой окраской кузова и конструкционными доработками. Снаружи установлены дополнительные дневные ходовые огни, в салоне — сиденья с подголовниками мятного цвета. В тамбурах размещены навигационные табло, прислонные панели с зарядками и дополнительные урны. В туалетных комнатах оборудованы сенсорные смесители, дозаторы мыла, сушилки для рук, ударопрочные зеркала и пеленальные столики.

Первые испытания по взаимодействию с инфраструктурой прошли весной 2025 года без пассажиров. В тестировании участвовали машинисты-инструкторы и представители профильных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.