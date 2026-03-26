ЦППК до конца 2026 года получит 11 поездов Иволга для Подмосковья

ЦППК до конца 2026 года получит еще 11 современных поездов «Иволга 4.0» для Ярославского направления, где ежедневно перевозят более 300 тыс. пассажиров. Обновление подвижного состава ведется в 2025–2026 годах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

До конца 2026 года парк Ярославского направления пополнится еще 11 поездами «Иволга 4.0». Таким образом, в 2025–2026 годах сюда поставят 26 новых составов. За два года подвижной состав на этом направлении обновят на 34%. Первые «Иволги 4.0» начали курсировать по маршруту в конце июня 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.