ЦППК 14 сентября сделает провоз велосипедов бесплатным из-за осеннего велофестиваля

Весь день 14 сентября провоз велосипедов в поездах ЦППК на территории Москвы и Подмосковья будет бесплатным. Такую акцию компания запускает в рамках поддержки традиционного Московского осеннего велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Для бесплатного провоза велосипеда пассажиру понадобится только оформить бесплатный билет в кассе или автомате ЦППК.

Сам велофестиваль пройдет с 12 до 17 часов. Участники соберутся в стартовом городке на площади перед центральным входом ВДНХ. Финиш организован на Крылатской улице.

Компания напоминает, что в границах МЦД велосипеды можно бесплатно провозить не только в рамках фестиваля, а в любое время. На других участках и направлениях бесплатный провоз действует с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.