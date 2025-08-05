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ЦОДД предупредил о перекрытиях движения в Москве 5 августа

Столичных водителей предупредили об ограничениях движения на улицах города во вторник, сообщает ЦОДД.

Движение транспорта временно закрыто на съезде с Большого Каменного моста на Боровицкую площадь в центре мегаполиса.

Специалисты рекомендовали вечером лучше отложить поездки на личном авто или использовать городской общественный транспорт. Сейчас средняя скорость потока составляет 52 км/ч, загруженность — 3 балла.

Вечером во вторник возможны небольшие затруднения движения в центре Москвы, на ТТК в районе Тульской эстакады, на Ярославском шоссе по направлению в Подмосковье.