ЦОДД посоветовал водителям проявлять внимательность из-за ливня и грозы

ЦОДД порекомендовал водителям проявлять внимательность и не отвлекаться на телефон во время езды. 4 августа сильный дождь и гроза продлятся до конца дня, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Также в Москве будет сильный ветер со скоростью до 17 метров в секунду.

Интенсивное движение есть на внутренней стороне ТТК рядом с улицей Новая Башиловка, на ТТК в районе Чурской эстакады, на внутренней стороне МКАД рядом с Каширским шоссе.

Вечером возможны локальные затруднения в центре Москвы, на МКАД и ТТК. Также заторы могут образовываться на вылетных магистралях по направлению в область.